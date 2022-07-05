Укрепление вдоль белорусской границы, фото: Силы ТРО ВСУ

https://racurs.ua/n172402-ukreplenie-vdol-granicy-s-belarusu-pokazali-sily-tro-foto.html

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Захисники України обладнали фортифікаційні споруди вздовж кордону з Білоруссю.

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Фотографії цих укріплень, обладнаних бійцями Волинської бригади Сил територіальної оборони (ТРО) ЗСУ, опубліковані на сторінці Сил ТРО ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Бійці Волинської бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вгризлись у землю вздовж білоруського кордону глибоко та надовго, — зазначається в повідомленні. — Багато праці вкладено у фортифікаційні споруди, які становлять міцну лінію оборони, здатну витримати будь-яку ворожу спробу посягань на нашу землю.

У жилах наших бійців тече кров вояків УПА, які саме в цих лісах воювали за Свободу та Незалежність України, — наголошують воїни.

Нагадаємо, білоруський диктатор олександр лукашенко нещодавно заявив, що участь Білорусі у війні проти України «визначена ним давно».