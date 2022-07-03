лукашенко заявил, что участие страны в войне против Украины "определено им давно"

https://racurs.ua/n172325-lukashenko-zayavil-chto-uchastie-belarusi-v-voyne-protiv-ukrainy-opredeleno-im-davno-video.html

Ракурс

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що участь країни у війні проти України «визначена ним давно».

.

Ми єдина у світі країна, яка підтримує росію в «спецоперації»… Ми були і будемо разом із братньою росією. Наша участь у «спецоперації» визначена мною давно, — сказав диктатор.

лукашенко заявив, що білорусь підтримувала і підтримуватиме росію. Нове шоу від картопляного фюрера відбулося 3 липня на церемонії покладання вінка у меморіальному комплексі «Курган Слави».

Нас сьогодні дорікають у тому, що ми, єдина країна у світі, підтримуємо росію у її боротьбі проти нацизму. За те, що вона виставила бар'єр проти наруги над росіянами та російською людиною. Ми підтримували і підтримуватимемо росію. Вимоги цього не робити смішні, сумні та сумні, — наголосив лукашенко.

Він переконує свій народ, що «трагедія тільки в тому, що сьогодні зіткнулися два братські народи — росіяни та українці».

Це наша трагедія. Але ми завжди говоримо, що правда сильніша. І правда сьогодні на боці братської росії. Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. А скільки країн на той бік? Майже півсотні, які фактично воюють проти росії в Україні. Щось не складається баланс, — заявив диктатор.

лукашенко сказав, що роль білорусі у так званій «російській спецоперації» була визначена ним давно, нібито ще у перший день війни.

У перший день початку цієї операції, коли я сказав: ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині. І ми зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натівських військ. Вони нам цього пробачити не можуть.

2 липня самопроголошений президент білорусі звинуватив Україну в запуску ракет по території його країни та наказав своїм військовим «взяти під приціл» центри прийняття рішень у столицях противників Мінська.

лукашенко забув випити пігулки напередодні урочистих зборів з нагоди Дня незалежності білорусі.

Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, слава богу, протиповітряними комплексами «Панцир» вдалося перехопити всі ракети, які були пущені збройними силами України, — заявив він.

Згідно з його словами, українська сторона нібито зацікавлена в тому, щоб виставити росію і білорусь фашистами.

Хочу попередити «яструбів» і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри ухвалення рішень у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають. Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводу, аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресту, відповідь буде миттєва. Миттєва просто, в одну секунду!, — сказав самопроголошений президент білорусі.

Він сказав, що у білорусі є чим відповісти на «агресію проти його країни», вкотре натякнувши на ядерну зброю.