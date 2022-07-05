По военной базе россиян в Мелитополе ВСУ нанесли удар, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n172401-200-zahvatchikov-unichtojili-na-voennoy-baze-v-melitopole-mer.html

Ракурс

ЗСУ, в ніч на 3 липня завдавши удару по одній із військових баз рашистів в тимчасово окупованому Мелітополі, знищили понад 200 рашистів, ще понад 300 поранено.

.

Про це сьогодні, 5 липня, під час телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

Це не за офіційною інформацією, але за більш ніж достовірною, — наголошує Федоров. — Повністю був перекритий рашистський госпіталь, який вони розгорнули на частині наших медичних установ. Тож значні втрати понесли рашисти під час ліквідації цієї військової бази.

За словами Федорова, після цієї події колаборанти в місті бояться виходити на роботу. Якась їх частина вже покинула Мелітополь, якась ще хоче це зробити.

Крім того, загарбники перевозять вцілілу техніку на інші військові бази та ховають її у лісосмугах.

За інформацією Федорова, у Мелітополі перебувають близько 1 тис. російських військових.

Наразі в місті досі змушені залишатись близько 50% мешканців — це 70 тис. людей.

Зазначається, що останніми тижнями з Мелітополя виїжджають батьки з дітьми, які хочуть вступити до українських вишів, а після ударів ЗСУ розпочалась чергова хвиля масового виїзду.

Водночас загарбники проводять фільтрацію, викрадають людей, шукають партизанів.

Нагадаємо, нещодавно було підірвано залізничний міст між Мелітополем та Токмаком, який рашисти використовували для перекидання техніки та озброєння.

Джерело: «Укрінформ»