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Партизаны взорвали мост, который использовали решисты, фото: «Новинарня»

Партизаны взорвали мост возле Мелитополя, который использовали рашисты — СМИ

3 июл 2022, 20:58
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Партизани поблизу тимчасово окупованого міста Мелітополя Запорізької області підірвали залізничний міст, який загарбники використовували для перекидання військової техніки та озброєння.



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Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє місцеве видання «РІА Мелітополь».

Сьогодні у другій половині дня стало відомо. що підірвано залізничний міст між Мелітополем та Токмаком. Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка", — зазначає видання. — Цією гілкою рашисти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт.

Нагадаємо, нагадаємо, у травні стало відомо, що в окупованому Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.


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