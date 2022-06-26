В Каховке взорвали авто коллаборантки из управления образования — партизаны не спят

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Ще один замах на колаборантів стався на тимчасово окупованих територіях. У Каховці Херсонської області підірвали автомобіль Ірини Махньової, яка за російської «адміністрації» займалася питаннями освіти та культури.

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На жаль, Махньова не постраждала, оскільки сісти до машини не встигла, передають російські ЗМІ.

У Каховці Херсонської області підірвали авто колаборантки, так званої «начальниці» управління освіти Ірини Махньової.

Вчора пізно ввечері у Каховці в районі Свєтлово горіло авто. Очевидці кажуть, що належить воно каховській «начальниці» управління освіти — колаборантки й зрадниці Махньовій. Несправність проводки) Сподіваюсь більше не усміхається) А найкраще їй — ховатися чи тікати!, — повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.

Про підрив авто Махньової повідомив й речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Махньова співпрацює з окупантами, обійнявши посаду «начальниці» місцевого управління освіти.

Українські партизани працюють, щоби колаборанти не спали ночами. Нагадаємо, днями в Херсоні вбили Дмитра Савлученка, голову аналогічного спрямування у призначену росіянами «військово-цивільну адміністрацію».

Його 24 червня у Херсоні партизани підірвали в авто. Раніше Савлученко був активістом Партії Шарія, після окупації Херсона пішов працювати в так звані органи влади рф.

Раніше в мережі повідомлялося про замах на Сальдо, але він нібито виявився невдалим. Крім того, головний розвідник України Кирило Буданов підтвердив інформацію про замах на ще одного зрадника — екс-нардепа Олексія Ковальова.