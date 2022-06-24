В Херсоне взорвали авто коллаборанта савлученко - детали

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У Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка. Про це 24 червня повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань. Так званий начальник «департаменту сімʼї, молоді та спорту Херсонської ВЦА» Савлученко з початком вторгнення росії почав співпрацювати з окупантами.

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Пропагандистські видання росії РИА «Новости» і ТАСС пишуть про «теракт» і підірваний автомобіль.

Як повідомляє видання «Мост», вибух пролунав сьогодні зранку біля однієї з «хрущовок» в той момент, коли савлученко сідав в авто. Він загинув на місці. Разом з ним загинули і його охоронці.

савлученко був відомим херсонським проросійським активістом. Після Революції гідності мав конфлікт із місцевими патріотичними організаціями. У 2014 році виїхав до москви, де мешкав кілька років. У 2016 році повернувся до Херсона, працював в «Ощадбанку» та брав участь у проросійських заходах. Був кореспондентом телеканалу «Наш» та активістом партії євгена мураєва. У 2020 році працював у передвиборчому штабі колаборанта володимира сальдо та балотувався від його блоку до Дніпровської райради. З початком вторгнення росії почав співпрацю із окупантами.

Нагадаємо, 22 червня у Херсоні підірвали авто нардепа-колаборанта олексія ковальова.