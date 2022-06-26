У Каховці підірвали авто колаборантки з управління освіти — партизани не сплять

https://racurs.ua/ua/n172100-u-kahovci-pidirvaly-avto-kolaborantky-z-upravlinnya-osvity-partyzany-ne-splyat.html

Ракурс

Ще один замах на колаборантів стався на тимчасово окупованих територіях. У Каховці Херсонської області підірвали автомобіль Ірини Махньової, яка за російської «адміністрації» займалася питаннями освіти та культури.

.

На жаль, Махньова не постраждала, оскільки сісти до машини не встигла, передають російські ЗМІ.

У Каховці Херсонської області підірвали авто колаборантки, так званої «начальниці» управління освіти Ірини Махньової.