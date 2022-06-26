росія - це хвороба. Реакція світу на ракетний удар по Києву

https://racurs.ua/ua/n172099-reakciya-svitu-na-raketnyy-udar-po-kyievu-rosiya-ce-hvoroba.html

Ракурс

Президент США Джо Байден назвав ракетні удари по Києву «ще одним прикладом варварства росії».

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Крім того, стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки разом із іншими світовими лідерами на саміті G7 у німецькій Баварії, що розпочався в неділю, оголосить про заборону на імпорт золота з росії.

Про це повідомляється у Твітер-акаунті американського лідера.

Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота — основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів, — написав американський лідер.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає ракетні удари по Києву посланням від «клану путіна» лідерам G7.

Поки російські змі пишуть що удари по Києву то постанова, світ бачить все як є і дає абсолютно чітку характеристику окупанту. Наприклад, колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс чітко заявив:

росія сьогодні є хворобою і її потрібно лікувати відповідно. Жодних компромісів та переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпається, — написав Лінкявічус у Твіттер.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти росії після ракетного обстрілу Києва в неділю вранці.

Ця семирічна українська дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Ще більше українців під ударами. Саміт «Великої сімки» має відповісти сильнішими санкціями проти росії і більш важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм росії потрібно перемогти, — написав міністр у Twitter.

Ворог сьогодні знову атакував столицю. Російські варвари і надалі запускають ракети в житлові будинки, в дитячі садочки, — міський голова столиці Віталій Кличко після обстрілу звернувся до киян і вкотре закликав не нехтувати безпекою.

Він вважає, що ворог хоче залякати українців, посіяти паніку та зневіру. Мер закликав не втрачати пильність і дотримуватися правил, які можуть зберегти життя: коли чуєте сигнал тривоги — спускайтеся в укриття.

НАТО тим часом розгляне можливість найбільшого розгортання сил з часів холодної війни. Про це говоритимуть члени альянсу під час саміту в Мадриді, повідомляє El Pais.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що обстріл столиці може тривати увесь день 26 червня. Повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Нагадаємо, що вранці 26 червня росіяни вдарили по Шевченківському району Києва. Ракета влучила у дев’ятиповерховий будинок і зруйнувала три верхні поверхи. Загинув чоловік, з-під завалів дістали поранених жінку та їхню семирічну доньку. Жінку звуть Катерина Волкова, вона росіянка. Число поранених невідоме, але, за даними поліції, постраждали щонайменше п’ять осіб.

Друга ракета потрапила до дитячого садка, у його дворі утворилася велика вирва. Дітей там не було через вихідний. Загалом на Київ упали чотири ракети.

Пуск ракет Х-101 відбувся зі стратегічних бомбардувальників-ракетносців Ту-95 і Ту-160 над Каспійським морем, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Такі снаряди можуть пролетіти до 5,5 тис. км.