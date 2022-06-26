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Российские самолеты нанесли ракетный удар по Киеву, фото: «Военное обозрение»
Наблюдали, красиво — переговоры российских пилотов, бомбивших Киев (АУДИО)https://racurs.ua/n172094-nabludali-krasivo-peregovory-rossiyskih-pilotov-bombivshih-kiev-audio.htmlРакурс
Російські літаки сьогодні, 26 червня, завдали ракетного удару по Києву.
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Telegram-канал «Белоруский гаюн», який відстежує воєнну активність на території білорусі опублікував аудіозапис, як стверджується, розмови пілотів рашистських бомбардувальників, котрі запускали ракети по Києву з білоруського повітряного простору, з диспетчером сил ППО.
На аудіозаписі пілот літака звертається до диспетчерів, повідомляючи, що «група закінчила».
Зрозумів. Спостерігали, красиво, — відповідає диспетчер. — М'якої посадки.
Нагадаємо, в результаті сьогоднішнього ракетного удару по Києву загинула одна людина, ще чотирьох госпіталізували. Ракети влучили у житлову багатоповерхівку та дитячий майданчик.
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