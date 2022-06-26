Последствия российского ракетного удара по Киеву, фото: Антон Геращенко

https://racurs.ua/n172093-rossiyskaya-raketa-popala-v-detsad-v-kieve-foto.html

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Росія сьогодні, 26 червня, вранці завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет влучила у дитячий майданчик на території одного з дитсадків столиці.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Це дуже серйозний військовий об'єкт: дитячий майданчик… На місці удару — величезна вирва, — наголошує Геращенко. — Оскільки сьогодні неділя і удар стався о 6-й ранку, майданчик порожній. Другого дня тут грали б десятки українських дітей.

Нагадаємо, російська ракета сьогодні також влучила в житлову дев’ятиповерхівку у Шевченківському районі столиці. В результаті одна людина загинула, ще чотирьох госпіталізували. Сам будинок зазнав значних пошкоджень.