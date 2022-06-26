Последствия российского удара по Киеву, фото: Антон Геращенко

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Ракурс

У Києві сьогодні, 26 червня, вранці російська ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок у Шевченківському районі. В результаті під завалами опинилися люди.

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Раніше рятувальники врятували з-під завалів семирічну дівчинку, а також дістали тіло її батька без ознак життя. Згодом врятували і матір дівчинки, яку внаслідок вибуху придавило бетонною плитою. Попередньо, російська ракета влучила у квартиру цієї сім’ї або над нею.

Врятована жінка виявилася громадянкою рф. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, котрий у своєму Telegram-каналі опублікував фото документів жінки.

А ось і паспорт громадянки рф, яку сьогодні путін покалічив, зробив вдовою і позбавив нормального життя в Києві, — наголосив Геращенко.

Врятованих жінку та дитину, а також ще двох людей госпіталізували. Пошуково-рятувальні роботи тривають.