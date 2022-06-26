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Последствия российских обстрелов, фото: ОК «Север»

Россияне обстреляли из артиллерии Черниговщину (ФОТО)

26 июн 2022, 11:01
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Російські війська сьогодні, 26 червня, вранці з території рф обстріляли Чернігівщину.



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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Північ».

Зазначається, що близько п’ятої години ранку були зафіксовані такі обстріли:

  • вісім вибухів «виходів» та вісім вибухів «приходів» зі ствольної артилерії в районі розташованого на півночі області села Гірськ;
  • десять вибухів «приходів» в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила, — наголошується в повідомленні.

Наслідки російських обстрілів, фото: ОК «Північ»

Нагадаємо, вчора, 25 червня, російські вертольоти зруйнували лікарню в одному із сіл Сумської області.

Источник: Ракурс


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