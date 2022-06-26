россия 25 июня нанесла ракетный удар по Ровенщине, фото: Виталий Коваль

https://racurs.ua/n172089-raketnyy-udar-po-rovenschine-kolichestvo-pogibshih-vozroslo.html

Ракурс

Рашисти вчора, 25 червня, завдали ракетного удару по Рівненщині. Зокрема, у місті Сарни ворожі ракети влучили у місцеву СТО та комплекс з ремонту автомобілів.

.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих внаслідок цього удару, проте сьогодні, 26 червня, стало відомо, що кількість жертв зросла — під завалами знайшли ще одного загиблого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до чотирьох осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб — у важкому стані, — наголосив Коваль.

Зазначається, що підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.

Нагадаємо, російська ракета сьогодні вранці влучила у житлову багатоповерхівку у Києві. Повідомляється про щонайменше одного загиблого.