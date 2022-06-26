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Ракурс
Россияне снова прибегают к ядерному терроризму, фото: «Энергоатом»

Российская ракета критически низко пролетела над украинской АЭС (ВИДЕО)

26 июн 2022, 10:02
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росія знову вдається до ядерного тероризму.



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Сьогодні, 26 червня, о 6.00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Відповідний момент зафіксовано на відео, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

У держкомпанії зазначають, що ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з ранку лунали вибухи.

Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою! — наголошують в «Енергоатомі».

Росіяни знову вдаються до ядерного тероризму, фото: «Енергоатом»

Нагадаємо, 26 квітня — у 26-у річницю Чорнобильської катастрофи — російські ракети, які пролетіли над однією з АЕС, загрожували повторенням ядерної катастрофи.

Источник: Ракурс


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