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Росіяни знову вдаються до ядерного тероризму, фото: «Енергоатом»
Російська ракета критично низько пролетіла над українською АЕС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172088-rosiyska-raketa-krytychno-nyzko-proletila-nad-ukrayinskou-aes-video.htmlРакурс
росія знову вдається до ядерного тероризму.
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Сьогодні, 26 червня, о 6.00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Відповідний момент зафіксовано на відео, повідомляє прес-служба «Енергоатому».
У держкомпанії зазначають, що ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з ранку лунали вибухи.
Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою! — наголошують в «Енергоатомі».
Нагадаємо, 26 квітня — у 26-у річницю Чорнобильської катастрофи — російські ракети, які пролетіли над однією з АЕС, загрожували повторенням ядерної катастрофи.