Последствия российского удара по Киеву, фото: ГСЧС

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Російські війська сьогодні, 26 червня, завдали ракетного удару по Києву. В результаті ракета влучила в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі столиці, під завалами опинилися люди.

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В ході рятувальних робіт з-під завалів будинку дістали семирічну дівчинку, а також її батька, котрий, на жаль, не подає ознак життя. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За попередньою інформацією, батько дівчинки загинув, закривши її собою. Рятувальники також шукають матір дитини, яка лишилася під завалами.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про госпіталізацію двох постраждалих внаслідок цього ракетного удару.

У ДСНС повідомляють, що в результаті влучання ракети у дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа на загальній площі близько 300 кв. м, пошкоджено будівельні конструкції з першого по сьомий поверхи та часткове зруйновано сьомий, восьмий та дев’ятий поверхи.

Тривають заходи з ліквідації пожежі та рятування людей.