Российская агрессия против Украины продолжается уже 123-й день, фото: BBC

https://racurs.ua/n172086-rossiya-sosredotachivaet-usiliya-na-popytke-okrujit-vsu-vozle-lisichanska-genshtab.html

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Російські війська зосереджують свої зусилля на спробах оточити ЗСУ біля Лисичанська.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська, — зазначають у відомстві. — Здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.

На інших напрямках склалася така ситуація:

на Харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги;

на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках Довгенького та Мазанівки, здійснив вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібрівного, Богородичного, Новопавлівки, Адамівки, Грушувахи, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Веселого та Курулька;

на Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ;

на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Здійснював обстріли із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимирівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка;

на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснює вогневий вплив на українські підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Українська авіація, на відповідних ділянках, завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються;

на Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил білорусі змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору цієї країни;

на Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Зазначається, що продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», — зазначають у відомстві.

Водночас захисники України продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.