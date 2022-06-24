Об отступлении из Лисичанска пока не может быть и речи - глава РГА

https://racurs.ua/n172041-ob-otstuplenii-iz-lisichanska-poka-ne-mojet-byt-i-rechi-glava-rga.html

Ракурс

Голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко заявив, що про відступ військових з Лисичанська наразі не йдеться.

.

За його словами, «працює авіація, «Точки-У», увесь набір артилерії.

Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села — Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське, — сказав Власенко 24 червня в ефірі «Радіо НВ».

У Міністерстві оборони тим часом закликали журналістів та політиків не поширювати інформацію про місця перебування підрозділів ЗСУ. Зокрема це стосується і питання відведення військ із Сєвєродонецька.

Інформація про те, чи перебувають частини ЗСУ у певному районі включно із Сєвєродонецьком є закритою. Ми про це не говоримо, — сказав він.

Мотузяник закликав українців довіряти лише тій інформації, яку публікує Генштаб та Міноборони.

Не потрібно шкодити проведенню оборонної операції, — додав речник Міноборони.

Мотузяник заявив, що ситуація у Сєвєродонецьку зараз є найгарячішою на фронті. Ймовірний вихід наших військових звідти у відомстві не стали коментувати.

Ми вийшли з Сіверодонецьку. Сьогодні вночі украінські підрозділи організовано залишили частину промзони Сіверодонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло. Українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах. Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось, — так написав уранці 24 червня у Фейсбук фронтовий журналіст Юрій Бутусов.