Разведка: москва готовит взрывы в беларуси, чтобы втянуть лукашенко в войну

https://racurs.ua/n172040-razvedka-moskva-gotovit-vzryvy-v-belarusi-chtoby-vtyanut-lukashenko-v-voynu.html

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Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути білорусь у війну проти України

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рф спробує втягнути білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення, йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для лукашенка так званий «казуc беллі», тобто формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного «президента» білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Для цього в Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи, які повинні підірвати житлові будинки, щоб потім звинуватити Україну. Також плануються удари по Мозирському НПЗ та обʼєктах цивільної інфраструктури.