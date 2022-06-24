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Разведка: москва готовит взрывы в беларуси, чтобы втянуть лукашенко в войну
Разведка: москва готовит взрывы в беларуси, чтобы втянуть лукашенко в войнуhttps://racurs.ua/n172040-razvedka-moskva-gotovit-vzryvy-v-belarusi-chtoby-vtyanut-lukashenko-v-voynu.htmlРакурс
Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути білорусь у війну проти України
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рф спробує втягнути білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення, йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.
Це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для лукашенка так званий «казуc беллі», тобто формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного «президента» білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні.
Для цього в Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи, які повинні підірвати житлові будинки, щоб потім звинуватити Україну. Також плануються удари по Мозирському НПЗ та обʼєктах цивільної інфраструктури.
Буде використаний сценарій аналогічний застосованому в росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби рф організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків». Російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи, — йдеться у повідомленні ГУР.