Херсонские партизаны предупредили предателя Сальдо, что он следующий на уничтожение

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Ракурс

Спротив російській окупації в Херсоні працює.

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Херсонські партизани оригінально попередили зрадника Сальдо, що він наступний у черзі на знищення. Вони розмалювали і обклеїли плакатами автобус перед офісом так званого гауляйтера в обласному центрі.

Про це написав депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань на своїй сторінці у Фейсбук. Він також виклав відповідні фото.

Колаборанти і зрадники готуйтесь, нікого не забудемо, до кожного прийдемо! Автобус розмалювали перед офісом Сальдо! Партизанський рух посилюється, — написав депутат облради.

Сальдо — призначений окупантами «голова Херсонської області». Колишній мер Херсона (2002−2012 рр.) і екс-нардеп від «Партії регіонів» (2012−2014 рр.). березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого «Комітет порятунку миру та порядку».

Після приходу росіян Сальдо перейшов на бік окупантів і одним з перших отримав паспорт рф.

«Ракурс» повідомляв, що 24 червня у Херсоні партизани підірвали в авто проросійського активіста й зрадника Дмитра Савлученка. Раніше він був активістом Партії Шарія, після окупації Херсона пішов працювати в так звані органи влади рф.

Раніше в мережі повідомлялося про замах на Сальдо, але він нібито виявився невдалим. Крім того, головний розвідник України Кирило Буданов підтвердив інформацію про замах на ще одного зрадника — екс-нардепа Олексія Ковальова.