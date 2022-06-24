Флот россии получил приказ минировать подходы к Одессе и Очакову — разведка США

https://racurs.ua/n172038-flot-rossii-poluchil-prikaz-minirovat-podhody-k-odesse-i-ochakovu-razvedka-ssha.html

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За даними розвідки США, флот росії отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова. Гирло річки Дніпро росіяни вже замінували, щоб заблокувати експорт зерна.

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The Guardian пише, що росія цілеспрямовано хоче заблокувати водне сполучення з Україною.

Американські чиновники також оприлюднили супутникові знімки, які показують пошкодження, завдані російськими ракетними ударами на початку цього місяця по другому за величиною зерновому терміналу України в Миколаєві, в той час, коли перерва експорту зерна загрожує спровокувати глобальний голод.

22 червня росіяни обстріляли резервуари для зберігання соняшникової олії в Миколаєві.

росія заперечує встановлення мін навколо чорноморських портів і заявила, що українці замінували власні порти.

Сполучені Штати кажуть, що їхня розвідка вказує на узгоджену російську стратегію відрізати ділянку узбережжя, яке все ще знаходиться під контролем України.

Сполучені Штати мають інформацію про те, що Чорноморський флот має наказ ефективно блокувати українські порти Одеса та Очаків, — сказав виданню американський чиновник.

Він каже, що попри публічні заяви росії про те, що вона не займається мінуванням північно-західного Причорномор’я, насправді агресор розміщує міни в Чорному морі поблизу Очакова.

Ми також маємо ознаки того, що російські війська раніше замінували Дніпро". Вплив дій росії, які спричинили припинення морської торгівлі в північній третині Чорного моря та зробили регіон небезпечним для судноплавства, неможливо применшити, оскільки український морський експорт є життєво важливим для глобальної продовольчої безпеки, — сказав чиновник.

Україна раніше постачала десяту частину світового експорту пшениці й близько 95% цього експорту вийшло з країни через чорноморські порти.

Наразі вивчаються альтернативні наземні маршрути, а Велика Британія запропонувала Туреччині супроводжувати вантажні судна через Чорне море. Анкара заявила, що не змогла призначити дату зустрічі з російськими офіційними особами для обговорення запропонованих зернових конвоїв.

США також розсекретили супутникові знімки, які показують масштаби збитків, завданих 4 червня російським нападом на зерновий термінал «Ніка-Тера» в Миколаєві, другий за величиною в Україні.