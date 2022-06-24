Танкеры рф под флагами Либерии в обход санкций возят нефть в Европу — OCCRP

https://racurs.ua/n172029-tankery-rf-pod-flagami-liberii-v-obhod-sankciy-vozyat-neft-v-evropu-occrp.html

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Танкери, що належать підсанкційній держкомпанії росії «Совкомфлот» під прапорами Ліберії продовжують возити нафту до портів Європи в обхід санкцій. Про це повідомляють міжнародні журналісти-розслідувачі Центру дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP.

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За словами експертів, «Совкомфлот» приховав право власності на судна, оформивши їх як власність дочірніх компаній на Кіпрі та в ОАЕ. Танкери виходять у море під прапорами Ліберії. Журналісти вказують, що у лютому США та Європейський Союз запровадили санкції проти «Совкомфлоту», які набули чинності 26 березня для США і 15 травня для ЄС.

Загалом OCCRP виявив понад 18 танкерів «Совкомфлоту», які впродовж останнього місяця перетинали Світовий океан. Кожен з них перевозив паливо на суму понад 240 млн дол. Їх переміщення можна відстежувати в режимі реального часу на веб-сайті відстеження морського руху. Коли санкції набули повної чинності, деякі з цих кораблів вимкнули свої навігатори, щоб неможливо було відстежити місце їхнього перебування.

Окрім цього, журналісти нагадали, що Італія та Німеччина дозволили своїм енергокомпаніям, попри санкції ЄС, відкрити рахунки в рублях, щоб платити за російський газ.