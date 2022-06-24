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ПВО рф «перехватила» саму себя в оккупированном Алчевске

ПВО рф «перехватила» саму себя в оккупированном Алчевске (ВИДЕО)

24 июн 2022, 11:34
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ППО армії воєнних злочинців росії «перехопила» саму себе в тимчасово окупованому Алчевську на Донеччині. Одразу ж після запуску ракета розвернулася і влучила у місце, де окупанти поставили ППО. Кількість поранених і загиблих загарбників наразі невідома. Ймовірно, техніка окупантів дала збій.



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На відео зображено, як через декілька секунд після старту ракета різко розвернулася і полетіла у зворотній бік. Впала ракета поруч з місцем, звідки було здійснено запуск. На місці інциденту виникла чимала пожежа. Голос за кадром каже, що це палає вулиця Сарматська в Алчевську. Це вулиця на східній околиці міста.

Источник: Ракурс


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