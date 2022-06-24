Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ППО росії “перехопила” саму себе в окупованому Алчевську (ВІДЕО)

ППО росії «перехопила» саму себе в окупованому Алчевську (ВІДЕО)

24 чер 2022, 11:34
999

ППО армії воєнних злочинців росії «перехопила» саму себе в тимчасово окупованому Алчевську на Донеччині. Одразу ж після запуску ракета розвернулася і влучила у місце, де окупанти поставили ППО. Кількість поранених і загиблих загарбників наразі невідома. Ймовірно, техніка окупантів дала збій.



.

На відео зображено, як через декілька секунд після старту ракета різко розвернулася і полетіла у зворотній бік. Впала ракета поруч з місцем, звідки було здійснено запуск. На місці інциденту виникла чимала пожежа. Голос за кадром каже, що це палає вулиця Сарматська в Алчевську. Це вулиця на східній околиці міста.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів