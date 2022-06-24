ППО росії “перехопила” саму себе в окупованому Алчевську (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n172028-ppo-rosiyi-perehopyla-samu-sebe-v-okupovanomu-alchevsku-video.html

Ракурс

ППО армії воєнних злочинців росії «перехопила» саму себе в тимчасово окупованому Алчевську на Донеччині. Одразу ж після запуску ракета розвернулася і влучила у місце, де окупанти поставили ППО. Кількість поранених і загиблих загарбників наразі невідома. Ймовірно, техніка окупантів дала збій.

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На відео зображено, як через декілька секунд після старту ракета різко розвернулася і полетіла у зворотній бік. Впала ракета поруч з місцем, звідки було здійснено запуск. На місці інциденту виникла чимала пожежа. Голос за кадром каже, що це палає вулиця Сарматська в Алчевську. Це вулиця на східній околиці міста.