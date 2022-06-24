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Ракурс
Іл-76 з військовими на борту розбився в росії

Іл-76 з військовими на борту розбився в росії (ВІДЕО)

24 чер 2022, 11:08
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Військово-транспортний літак Іл-76 розбився вранці 24 червня у росії. Літак, на борту якого перебувало щонайменше дев’ятеро осіб, впав біля Рязані. За даними пропагандистських ЗМІ рф, в авіакатастрофі загинуло четверо пасажирів, є поранені.



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На відео видно, що літак впав неподалік населеного пункту. Воєнні злочинці з міноборони росії заявили, що літак виконував навчально-тренувальний політ та здійснив «жорстку посадку» через несправність двигуна. А під час зіткнення з землею «частково зруйнувався».

Джерело: Ракурс


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