Ил-76 с военными на борту разбился в россии - война рф против Украины

https://racurs.ua/n172027-il-76-s-voennymi-na-bortu-razbilsya-v-rossii-video.html

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Військово-транспортний літак Іл-76 розбився вранці 24 червня у росії. Літак, на борту якого перебувало щонайменше дев’ятеро осіб, впав біля Рязані. За даними пропагандистських ЗМІ рф, в авіакатастрофі загинуло четверо пасажирів, є поранені.

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На відео видно, що літак впав неподалік населеного пункту. Воєнні злочинці з міноборони росії заявили, що літак виконував навчально-тренувальний політ та здійснив «жорстку посадку» через несправність двигуна. А під час зіткнення з землею «частково зруйнувався».