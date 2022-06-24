Оккупанты пытаются разминировать акваторию Бердянска — Генштаб

https://racurs.ua/n172026-okkupanty-pytautsya-razminirovat-akvatoriu-berdyanska-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. На тимчасово окупованих територіях південного сходу України воєнні злочинці рф намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ. Про це у ранковому зведенні 24 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ, — зазначили у Генштабі.

Там додали, що на Південнобузькому напрямку загарбник активних бойових дій не вів.

Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь, — додали українські захисники.

Окрім цього, у Генштабі ЗСУ нагадали, що партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні підірвали автомобіль колаборанта дмитра савлученка. Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань. Так званий начальник «департаменту сімʼї, молоді та спорту Херсонської ВЦА» савлученко з початком вторгнення росії почав співпрацювати з окупантами.