Буданов подтвердил факт покушения на нардепа-коллаборанта Ковалева. Фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n171978-budanov-podtverdil-fakt-pokusheniya-na-nardepa-kollaboranta-kovaleva.html

Ракурс

Замаху на колаборанта й народного депутата Олексія Ковальова на Херсонщині все ж мав місце.

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Автомобіль зрадника, який співпрацює з російськими окупантами, був підірваний. Зараз з’ясовується в кому стані перебуває нардеп. Про це 22 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в ефірі національного телемарафону.

Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому стані цей колаборант та зрадник — з’ясовуємо, — зазначив глава ГУР.

Нагадаємо, 28 квітня партія «Слуга народу» виключила нардепа Олексія Ковальова зі своєї фракції у Верховній Раді. Згодом на тимчасово окупованій Херсонщині Ковальов заявив, що «росія на Херсонщині назавжди». Також він обговорював із загарбниками крадіжку українського зерна.

Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ», 22 червня заявив, що нардеп Ковальов нібито «загинув» в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Згодом в Херсонській ОВА цю інформацію назвали фейком.