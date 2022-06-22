Ліквідація партизанами Херсонщини депутата-зрадника Ковальова - що відомо

https://racurs.ua/ua/n171962-likvidaciya-partyzanamy-hersonschyny-deputata-zradnyka-kovalova-scho-vidomo.html

Ракурс

Інформація про «смерть» депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, за попередніми даними, є фейком.

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Про це заявив у коментарі «Радіо Свобода» обізнаний із ситуацією співрозмовник у правоохоронних органах. Водночас правоохоронці відмовляються офіційно коментувати дані про можливу «загибель» у Голій Пристані колишнього «слуги народу».

У самій монобільшості теж не можуть ані підтвердити, ані спростувати подібні повідомлення.

22 червня в мережі з’явилася інформація, що партизани нібито знищили депутата-зрадника від «Слуги народу» Ковальова, який перейшов на бік окупантів. На опублікованих кадрах було видно, що нібито його автівка «Део» вщент розтрощена. Обставини його смерті не повідомляли.

Нагадаємо, народний депутат Ковальов заявив, що «росія на Херсонщині назавжди» та обговорював з окупантами крадіжку українського зерна.

28 квітня партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції у Верховній Раді.

Інформацію про те, що Ковальов нібито «загинув» в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини поширив Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ».