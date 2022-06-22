На Херсонщине взорвали автомобиль гауляйтера оккупированной Чернобаевки

На Херсонщине взорвали автомобиль гауляйтера. Фото: iz.ru

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Ракурс

Замах на прибічника російських окупантів стався на тимчасово непідконтрольній Україні території Херсонської області.

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В окупованій Чорнобаївці підірвали автомобіль так званого місцевого «керівника» Юрія Турульова. Сам гауляйтер не постраждав. Про це 22 червня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в коментарі «Суспільному».

Російські пропагандисти стверджують, що на життя Турульова «було вчинено замах». Зазначали, що на шляху руху його автомобіля спрацювала міна спрямованої дії. Окупати стверджують, що Турульов дістав легкі поранення.

Українські правоохоронці раніше повідомили Турульову про підозру у колабораціонізмі. У співпраці з росіянами він займався переслідуваннями місцевих мешканців і незаконно розпоряджався комунальним майном.

Нагадаємо, 22 червня в мережі з’явилася інформація про те, що народний депутат Олексій Ковальов нібито «загинув» в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Про це повідомляв Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ».

Згодом «Радіо Свобода» із посиланням на обізнане із ситуацією джерело в правоохоронних органах повідомило, що це фейк. Правоохоронці відмовилися офіційно коментувати дані про можливу «загибель» у Голій Пристані колишнього «слуги народу».

Джерело: «Суспільне»