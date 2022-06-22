Нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области атаковал китайский дрон-камикадзе (ФОТО)

https://racurs.ua/n171963-neftepererabatyvauschiy-zavod-v-rostovskoy-oblasti-atakoval-kitayskiy-dron-kamikadze-foto.html

Ракурс

Атаку на нафтопереробний завод у Ростовській області здійснив китайський дрон-камікадзе.

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Раніше висловлювали припущення, що для нападу використали безпілотник PD українського виробника «Укрспецсістемс».

Але у компанії цю інформацію спростували і припустили, що за зовнішніми характеристиками апарат на відео схожий на китайський планер.

Йдеться про модель Mugin-5 Pro, яка коштує до 10 тис. дол. Вартість однієї «пташки» PD перевалює за пару сотень тисяч доларів.

Пожежу на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області ліквідували. Влада російського регіону каже, що завод атакували два безпілотники, натякаючи на Україну.

Telegram-канал Baza опублікував відео атаки безпілотника на завод, а «Радіо Свобода» припустила, що на кадрах БПЛА PD-2, який купили для ЗСУ волонтер Сергій Притула і гурт Kalush Orchestra.

Новошахтинський НПЗ був пов’язаний із родиною віктора медведчука. У 2021 році цей НПЗ потрапив під санкції РНБО за фінансування тероризму. Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що дизпаливом, ймовірно, з цього заводу заправляють російські танки на Донбасі.

«Радіо Свобода» повідомила, що родина Медведчука вийшла із бенефіціарів невдовзі після накладення на завод санкцій РНБО, це суто російський бізнес. Саме з цього заводу російські танкери завантажують нафтопродукти, якими торгують за сірими схемами у Чорному морі за Керченською протокою (так звана «перевалка»).