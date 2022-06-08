Экс-представитель «Слуги народа» в Раде перешел на сторону рф. Фото:

https://racurs.ua/n171497-izbrannyy-ot-slugi-naroda-nardep-pereshel-na-storonu-rossii.html

Ракурс

Народний депутат Олексій Ковальов, який був обраний до Верховної Ради від партії «Слуга народу», перейшов на бік ворога.

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Парламентар перейшов на бік росіян на тимчасово окупованій території Херсонської області. Відповідний допис зрадник 8 червня розмістив на своїй сторінці у Facebook.

По-перше, було заявлено, що росія тут всерйоз і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі росії. Застосовуватимуться всі інструменти підтримки виробників аграрної продукції, які діють на території рф, — йдеться в дописі колаборанта.

Ковальов зазначив, що відвідав «дуже важливий для нього захід». Начебто зустрічався з першим заступником керівника адміністрації президента росії сергієм кирієнком. На «зустрічі з фермерами» зрадник та окупанти «обговорювали статус Херсонської області», а сам нардеп висловився за найтіснішу інтеграцію з країною-агресором.

У «Слузі народу» 8 травня заявили, що останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після «наради» в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора.

Партія вирішила звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства.

Генпрокуратуру та СБУ закликали якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства. А суди повинні оперативно розглянути справу нардепа, визначивши міру покарання згідно із законом.

Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України затримала колишнього працівника Адміністрації президента, який був агентом російських спецслужб. Затриманий працював в АП до 2019 року та мав доступ до державної таємниці.