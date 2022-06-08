Суд запретил партию «Оппозиционный блок». Фото: babel.ua

https://racurs.ua/n171496-sud-zapretil-oppozicionnyy-blok-v-ukraine-dokument.html

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Політичну партію «Опозиційний блок» в Україні заборонили.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив функціонування проросійської політсили на території України. Майно партії та її осередків служителі Феміди передали державі. Про це 8 червня повідомляє громадський рух «Чесно», який отримав копію рішення суду.

Зазначається, що засідання суду тривало приблизно півтори години. До зали не допускали журналістів, хоча судовий процес був відкритим.

Також повідомляється, що рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді.

Нагадаємо, 14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

Цей закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Такими підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії російської федерації та/або республіки білорусь проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни. В разі заборони судом політичної сили майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Джерело: рух «Чесно»