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Канада объявила новый пакет антироссийских санкций. Фото: armyinform.com.ua

Канада объявила новый пакет антироссийских санкций

8 июн 2022, 18:20
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Канада оголосила новий пакет санкцій проти російського нафтогазового сектора.



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Канадський уряд заборонив рекламним агентствам та агентствам зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на режим російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Global News.

Зазначається, що нові антиросійські санкції включають заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Загалом заборонено надання 28 послуг:

  • будівельні роботи;
  • роздрібна реалізація моторного палива;
  • продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів та промислових та технічних хімікатів;
  • послуги з гуртової торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом та супутніми товарами;
  • роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;
  • послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
  • інші послуги з надання житла;
  • транспортування нафти та природного газу;
  • послуги водного транспорту; вантажні перевезення;
  • послуги водного транспорту Послуги буксирування та штовхання;
  • послуги зі зберігання рідин або газів;
  • послуги з лізингу чи оренди машин та обладнання без оператора;
  • комп’ютерні та супутні послуги;
  • послуги у галузі досліджень та розробок;
  • бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги;
  • послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
  • консультаційні послуги з питань керування;
  • послуги, пов’язані із консультаційними послугами з питань управління;
  • архітектурні послуги;
  • інженерні послуги;
  • комплексні інженерні послуги;
  • суміжні науково-технічні консультаційні послуги;
  • послуги з технічних випробувань та аналізу;
  • рекламні послуги;
  • послуги, пов’язані зі здобиччю корисних копалин;
  • послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
  • послуги, що належать до розподілу енергії;
  • очищення стічних вод та сміття, санітарію та інші послуги з охорони навколишнього середовища.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна зробить все, що в її силах, щоб завадити путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину.

Нагадаємо, 3 червня Рада Європейського Союзу запровадила проти рф та білорусі шостий пакет економічних і персональних санкцій. У Брюсселі впевнені, що обмеження вплинуть на здатність кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій.

Джерело: Global News

Источник: Ракурс


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