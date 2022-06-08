Канада объявила новый пакет антироссийских санкций

Канада объявила новый пакет антироссийских санкцийhttps://racurs.ua/n171495-kanada-obyavila-novyy-paket-antirossiyskih-sankciy.htmlРакурс
Канада оголосила новий пакет санкцій проти російського нафтогазового сектора.
Канадський уряд заборонив рекламним агентствам та агентствам зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на режим російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Global News.
Зазначається, що нові антиросійські санкції включають заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.
Загалом заборонено надання 28 послуг:
- будівельні роботи;
- роздрібна реалізація моторного палива;
- продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів та промислових та технічних хімікатів;
- послуги з гуртової торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом та супутніми товарами;
- роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;
- послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
- інші послуги з надання житла;
- транспортування нафти та природного газу;
- послуги водного транспорту; вантажні перевезення;
- послуги водного транспорту Послуги буксирування та штовхання;
- послуги зі зберігання рідин або газів;
- послуги з лізингу чи оренди машин та обладнання без оператора;
- комп’ютерні та супутні послуги;
- послуги у галузі досліджень та розробок;
- бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги;
- послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
- консультаційні послуги з питань керування;
- послуги, пов’язані із консультаційними послугами з питань управління;
- архітектурні послуги;
- інженерні послуги;
- комплексні інженерні послуги;
- суміжні науково-технічні консультаційні послуги;
- послуги з технічних випробувань та аналізу;
- рекламні послуги;
- послуги, пов’язані зі здобиччю корисних копалин;
- послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
- послуги, що належать до розподілу енергії;
- очищення стічних вод та сміття, санітарію та інші послуги з охорони навколишнього середовища.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна зробить все, що в її силах, щоб завадити путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину.
Нагадаємо, 3 червня Рада Європейського Союзу запровадила проти рф та білорусі шостий пакет економічних і персональних санкцій. У Брюсселі впевнені, що обмеження вплинуть на здатність кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій.
Джерело: Global News