Канада объявила новый пакет антироссийских санкций. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n171495-kanada-obyavila-novyy-paket-antirossiyskih-sankciy.html

Ракурс

Канада оголосила новий пакет санкцій проти російського нафтогазового сектора.

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Канадський уряд заборонив рекламним агентствам та агентствам зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на режим російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Global News.

Зазначається, що нові антиросійські санкції включають заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Загалом заборонено надання 28 послуг:

будівельні роботи;

роздрібна реалізація моторного палива;

продаж за винагороду або на договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів та промислових та технічних хімікатів;

послуги з гуртової торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом та супутніми товарами;

роздрібна реалізація мазуту, газу в балонах, вугілля та деревини;

послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;

інші послуги з надання житла;

транспортування нафти та природного газу;

послуги водного транспорту; вантажні перевезення;

послуги водного транспорту Послуги буксирування та штовхання;

послуги зі зберігання рідин або газів;

послуги з лізингу чи оренди машин та обладнання без оператора;

комп’ютерні та супутні послуги;

послуги у галузі досліджень та розробок;

бухгалтерські, аудиторські та бухгалтерські послуги;

послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;

консультаційні послуги з питань керування;

послуги, пов’язані із консультаційними послугами з питань управління;

архітектурні послуги;

інженерні послуги;

комплексні інженерні послуги;

суміжні науково-технічні консультаційні послуги;

послуги з технічних випробувань та аналізу;

рекламні послуги;

послуги, пов’язані зі здобиччю корисних копалин;

послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;

послуги, що належать до розподілу енергії;

очищення стічних вод та сміття, санітарію та інші послуги з охорони навколишнього середовища.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна зробить все, що в її силах, щоб завадити путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину.

Нагадаємо, 3 червня Рада Європейського Союзу запровадила проти рф та білорусі шостий пакет економічних і персональних санкцій. У Брюсселі впевнені, що обмеження вплинуть на здатність кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій.

Джерело: Global News