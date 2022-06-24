Последние бои за Северодонецк сняли бойцы Интернационального легиона

https://racurs.ua/n172020-poslednie-boi-za-severodoneck-snyali-boycy-internacionalnogo-legiona-video.html

Ракурс

Останні бої за Сєвєродонецьк тривають, зокрема у промисловій зоні заводу «Азот». Військовослужбовець Інтернаціонального легіону показав, як виглядають активні бойові дії на території промислової зони місцевого заводу «Азот». Відеозапис оприлюднив у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Зауважимо, що 24 червня з’явилася інформація про те, що захисники України отримали наказ відійти від міста Сєвєродонецька Луганської області, оскільки перебувати на розбитих позиціях не має сенсу через зростання кількості загиблих. У місто Лисичанськ з боку Тошківки та Золотого просуваються воєнні злочинці росії. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З його слів, захисники Сєверодонецька відходитимуть з міста на нові, більш укріплені позиції. Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити — відновленню вони не підлягають. На околиці в напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого вже заходили ворожі диверсійно-розвідувальні групи, атаки пройти вглиб міста були відбиті. З окупованого Старобільська в бік Лисичанська зафіксовано перевезення воєнними злочинцями росії шістьох «Точок-У».