Рашисты снова ударили по Киеву, ракета попала в многоэтажку

россия снова обстреляла Киев, фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/n172085-rashisty-snova-udarili-po-kievu-raketa-popala-v-mnogoetajku.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 26 червня, знову завдали ракетного удару по Києву.

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Кілька вибухів пролунали в Шевченківському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців, — зазначив Кличко.

Про пожежу в Шевченківському районі столиці внаслідок ворожих обстрілів повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 06.29.

По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв. м, — зазначають у відомстві.

Наразі здійснюються заходи з ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі.

У Київській ОВА повідомляють про збиття силами ППО однієї з ракет, залишки якої впали на околицях одного з сіл.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, по Києву та області було випущено загалом 14 ракет.