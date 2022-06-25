Россияне нанесли ракетные удары по Ровенщине

Рашисты нанесли ракетные удары по Ровенщине, фото: «Высокий замок»

https://racurs.ua/n172082-rossiyane-nanesli-raketnye-udary-po-rovenschine.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 25 червня, завдали два ракетні удари по об'єктах інфраструктури Рівненської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник рівненської ОВА Віталій Коваль,

Завдано два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо — без жертв, — повідомив Коваль.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють про вибухи у розташованому на півночі області райцентрі Сарни та місті Дубровиця Сарненського району.

Сьогодні ввечері повітряна тривога лунала у низці областей України. Зокрема, також з’явилися повідомлення про вибух у Кривому Розі.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці росіяни з території білорусі завдали масштабного ракетного удару по низці регіонів України.