Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты нанесли ракетные удары по Ровенщине, фото: «Высокий замок»

Россияне нанесли ракетные удары по Ровенщине

25 июн 2022, 20:57
999

Російські війська сьогодні, 25 червня, завдали два ракетні удари по об'єктах інфраструктури Рівненської області.



.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник рівненської ОВА Віталій Коваль,

Завдано два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо — без жертв, — повідомив Коваль.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють про вибухи у розташованому на півночі області райцентрі Сарни та місті Дубровиця Сарненського району.

Сьогодні ввечері повітряна тривога лунала у низці областей України. Зокрема, також з’явилися повідомлення про вибух у Кривому Розі.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці росіяни з території білорусі завдали масштабного ракетного удару по низці регіонів України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров