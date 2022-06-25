Украина получила реактивные системы HIMARS, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n172081-boevuu-rabotu-himars-v-ukraine-pokazal-genshtab-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ опублікував відео, яке демонструє бойову роботу сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS в Україні.

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Відео опубліковане сьогодні, 25 червня, на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

На відео показано, як HIMARS рухається на бойову позицію, а оператори установки вводять необхідні команди та натискають відповідні перемикачі. Після цього показано запуск установкою ракет.

Раніше у соцмережах також з’явилося відео, яке показує нічний запуск ракет установками HIMARS.

HIMARS M142 — це артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Вона несе шість ракет для залпового вогню або одну балістичну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.

Україна нещодавно отримала від США чотири такі установки, ще чотири Сполучені Штати планують передати у липні.