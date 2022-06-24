Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пентагон сообщил сроки поставки еще четырех РСЗО HIMARS в Украину

Пентагон сообщил сроки поставки еще четырех РСЗО HIMARS в Украину

24 июн 2022, 18:29
999

Ще чотири РСЗВ HIMARS прибудуть до України зі США в середині липня.



.

Про це повідомила 24 червня CNN з посиланням на високопосадовця з Міноборони США. Група українських військових вже проходить навчання з їх експлуатації.

Першу партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже використовують українські військові.

Нова партія прибуде партія з чотирьох HIMARS буде доставлена «до середини липня».

HIMARS M142 — артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров