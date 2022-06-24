Пентагон сообщил сроки поставки еще четырех РСЗО HIMARS в Украину

https://racurs.ua/n172046-pentagon-soobschil-sroki-postavki-esche-chetyreh-rszo-himars-v-ukrainu.html

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Ще чотири РСЗВ HIMARS прибудуть до України зі США в середині липня.

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Про це повідомила 24 червня CNN з посиланням на високопосадовця з Міноборони США. Група українських військових вже проходить навчання з їх експлуатації.

Першу партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже використовують українські військові.

Нова партія прибуде партія з чотирьох HIMARS буде доставлена «до середини липня».

HIMARS M142 — артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.