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Ще чотири РСЗВ HIMARS прибудуть до України зі США в середині липня.
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Про це повідомила 24 червня CNN з посиланням на високопосадовця з Міноборони США. Група українських військових вже проходить навчання з їх експлуатації.
Першу партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже використовують українські військові.
Нова партія прибуде партія з чотирьох HIMARS буде доставлена «до середини липня».
HIMARS M142 — артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.
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