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Ракурс
Пентагон повідомив строки постачання ще чотирьох РСЗВ HIMARS в Україну

Пентагон повідомив строки постачання ще чотирьох РСЗВ HIMARS в Україну

24 чер 2022, 18:29
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Ще чотири РСЗВ HIMARS прибудуть до України зі США в середині липня.



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Про це повідомила 24 червня CNN з посиланням на високопосадовця з Міноборони США. Група українських військових вже проходить навчання з їх експлуатації.

Першу партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже використовують українські військові.

Нова партія прибуде партія з чотирьох HIMARS буде доставлена «до середини липня».

HIMARS M142 — артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.

Джерело: Ракурс


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