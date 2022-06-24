Перші кадри роботи американських HIMARS по позиціях рф (ВІДЕО)

Перші кадри роботи американських HIMARS по позиціях рф

https://racurs.ua/ua/n172032-pershi-kadry-roboty-amerykanskyh-himars-po-pozyciyah-rf-video.html

Ракурс

Перші кадри бойового застосування американських ракетних артилерійських систем HIMARS по позиціях воєнних злочинців росії показали 24 червня Збройні сили України. Окрім цього Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео порівняння точності роботи HIMARS та «Градів».

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HIMARS M142 — артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі. HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.

Також США 23 червня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 450 млн дол., куди увійдуть ще чотири додаткові ракетні установки HIMARS. Окрім цих ракетних систем, Вашингтон надасть Україні 36 тис. боєприпасів для артилерії 105 калібру, 18 тактичних транспортних засобів для пересування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів, 2 тис. кулеметів, 18 прибережних та річних патрульних катерів, а також запчастини та інше спорядження.