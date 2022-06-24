Камеры зафиксировали моменты попадания российских снарядов вблизи АЗС в Николаеве

https://racurs.ua/n172045-kamery-zafiksirovali-momenty-popadaniya-rossiyskih-snaryadov-vblizi-azs-v-nikolaeve-video.html

Ракурс

Камери відеоспостереження зафіксували моменти влучання російських снарядів поблизу заправки в Інгульському районі Миколаєва 23 червня.

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На відео видно, як поталанило чоловікам, що були на АЗС у момент прильоту. Один з них був за дві секунди поруч з точкою влучання, інший розплачувався за бензин, ще двоє заправляли авто.

Вдень 23 червня Миколаїв вкотре обстріляли війська російської федерації. В Інгульському районі сталися два вибухи поблизу заправки, повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

Пошкоджено труби, будівлі поруч, у землі дві вирви.

Я був біля газової колонки, заправляв машини. Потім постріл — я на підлозі. Один є поранений. Він у лікарні, — розповів працівник заправки Влад.

Травмувався працівник, який косив траву. Чоловік отримав три осколкові поранення.