Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Артиллерия отработала по точным координатам – десантники уничтожили российскую колонну
Артиллерия отработала по точным координатам — десантники уничтожили российскую колонну (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172044-artilleriya-otrabotala-po-tochnym-koordinatam-desantniki-unichtojili-rossiyskuu-kolonnu-video.htmlРакурс
Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російську колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
.
Підрозділ артилеристів відпрацювала по точних координатах, а командування десантно-штурмових військ опублікувало відеопідтвердження удару.
Воїни знищили ворожу колону «Камазів», яка була «під зав’язку» запакована боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, — зазначили у повідомлені командування ДШВ.
Роботу артилеристів зафіксували з безпілотника. На відео видно влучання снарядів по колоні техніки, також детонацію частини техніки.
Вогневе ураження спалило вщент тилову техніку російських окупантів.
Вероятность прорыва ПВО Киева в случае массированного ракетного удара существует — военные
Боинг рейса МН17 был сбит на Донбассе российской ракетой «Бук» — ПАСЕ
Боинг рейса МН17 был сбит на Донбассе российской ракетой «Бук» — ПАСЕ
Ликвидация партизанами Херсонщины депутата-изменника Ковалева — что известно
Загрузка...