Артилерія відпрацювала по точних координатах - десантники знищили російську колону, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n172044-artyleriya-vidpracuvala-po-tochnyh-koordynatah-desantnyky-znyschyly-rosiysku-kolonu-video.html

Ракурс

Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російську колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

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Підрозділ артилеристів відпрацювала по точних координатах, а командування десантно-штурмових військ опублікувало відеопідтвердження удару.

Воїни знищили ворожу колону «Камазів», яка була «під зав’язку» запакована боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, — зазначили у повідомлені командування ДШВ.

Роботу артилеристів зафіксували з безпілотника. На відео видно влучання снарядів по колоні техніки, також детонацію частини техніки.

Вогневе ураження спалило вщент тилову техніку російських окупантів.