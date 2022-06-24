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Артилерія відпрацювала по точних координатах - десантники знищили російську колону, скріншот відео

Артилерія відпрацювала по точних координатах — десантники знищили російську колону (ВІДЕО)

24 чер 2022, 17:58
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Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російську колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.



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Підрозділ артилеристів відпрацювала по точних координатах, а командування десантно-штурмових військ опублікувало відеопідтвердження удару.

Воїни знищили ворожу колону «Камазів», яка була «під зав’язку» запакована боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, — зазначили у повідомлені командування ДШВ.

Роботу артилеристів зафіксували з безпілотника. На відео видно влучання снарядів по колоні техніки, також детонацію частини техніки.

Вогневе ураження спалило вщент тилову техніку російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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