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Діти поставили блокпост і зібрали кошти на два бронежилети
Діти поставили блокпост і зібрали кошти на два бронежилети (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n172043-dity-postavyly-blokpost-i-zibraly-koshty-na-dva-bronejylety-foto.htmlРакурс
У Стрийському районі Львівщини діти зібрали кошти на два бронежилети.
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Волонтери створили «Блокпост юного патріота заради мрії», на якому звертались до водіїв з проханням підтримати військовослужбовців та долучитись до збору коштів на бронежилет, — повідомляє Львівська ОДА.
За три дні роботи «дитячого блокпоста» вони зібрали кошти на два бронежилети для своїх земляків, які захищають Україну на фронті.
В Україні росте нове покоління дітей війни. Воно переважно не застало розповідей своїх прабабусь про Другу світову війну, але часто або встигло пізнати окупацію росіянами, або побувало під їхніми бомбардуваннями.
У цього покоління й ігри відповідні — вони копіюють те, що бачили. Улюблена гра українських дітей сучасної війни з російськими окупантами — блокпости.
Зазвичай це декілька старих шин, стрічка чи мотузка, прив’язана до дерева. Блокпости у великих містах мало не в кожному дворі. Всюди, щоб пройти, діти просять назвати пароль — слова, які українською важко, а часто неможливо вимовити чужоземцям. Ось, наприклад:
- паляниця (традиційний український хліб).
- полуниця (ягода).
- «Укрзалізниця» (назва державного залізничного перевізника).
Відео з дітьми, що облаштували власні блокпости та грають у війну, дуже часто можна знайти у соцмережах. Батьки не перечать таким заняттям дітей. Переважно вони вважають: це дає їхнім чадам можливість не втратити своє дитинство, а осмислити те, що відбувається в країні. А ще — це хороший спосіб витягнути дітей з гаджетів до однолітків на вулицю.