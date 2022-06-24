Дети поставили блокпост и собрали средства на два бронежилета

У Стрийському районі Львівщини діти зібрали кошти на два бронежилети.

.

Волонтери створили «Блокпост юного патріота заради мрії», на якому звертались до водіїв з проханням підтримати військовослужбовців та долучитись до збору коштів на бронежилет, — повідомляє Львівська ОДА.

За три дні роботи «дитячого блокпоста» вони зібрали кошти на два бронежилети для своїх земляків, які захищають Україну на фронті.

В Україні росте нове покоління дітей війни. Воно переважно не застало розповідей своїх прабабусь про Другу світову війну, але часто або встигло пізнати окупацію росіянами, або побувало під їхніми бомбардуваннями.

У цього покоління й ігри відповідні — вони копіюють те, що бачили. Улюблена гра українських дітей сучасної війни з російськими окупантами — блокпости.

Зазвичай це декілька старих шин, стрічка чи мотузка, прив’язана до дерева. Блокпости у великих містах мало не в кожному дворі. Всюди, щоб пройти, діти просять назвати пароль — слова, які українською важко, а часто неможливо вимовити чужоземцям. Ось, наприклад:

паляниця (традиційний український хліб).

полуниця (ягода).

«Укрзалізниця» (назва державного залізничного перевізника).

Відео з дітьми, що облаштували власні блокпости та грають у війну, дуже часто можна знайти у соцмережах. Батьки не перечать таким заняттям дітей. Переважно вони вважають: це дає їхнім чадам можливість не втратити своє дитинство, а осмислити те, що відбувається в країні. А ще — це хороший спосіб витягнути дітей з гаджетів до однолітків на вулицю.