Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що партизани в окупованому місті оголосили про винагороду в 10 тис. дол. за ліквідацію місцевої колаборантки — очільниці окупаційної адміністрації данильченко.

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Крім того, триває «полювання» на гауляйтера окупованих районів Запорізької області: українські партизани пропонують ті самі 10 тис. за голову Євгена Балицького.

По всьому Мелітополю можна побачити оголошення про премію за голову Євгена Балицького. Федоров додав, що за такі кошти самі російські військові спробують провести «зачистку».

Про це повідомив Федоров. Крім того, у місті з’явилися листівки українських патріотів.

Нагадаємо, що 30 травня у Мелітополі підірвали машину родини Балицьких, яка знаходилась неподалік їхнього будинку.

Після цього зрадник просив перевести його на «дистанційне» управління областю з території Криму, але отримав відмову від ставленика росії на окупованому півострові Сергія Аксьонова.

9 травня тимчасова російська окупаційна адміністрація призначила Балицького «губернатором» Запорізької області. Балицький з весни 2022 року називав себе «начальником військово-цивільної адміністрації» Запорізької області, 8 травня у цьому «статусі» він дав прес-конференцію в мелітопольському ДК Шевченка.

26 травня 2022 року СБУ оголосила про підозру Балицькому.

24 червня у Херсоні партизани підірвали в авто проросійського активіста й зрадника Дмитра Савлученка. Раніше він був активістом Партії Шарія, після окупації Херсона пішов працювати в так звані органи влади рф.

Раніше в мережі повідомлялося про замах на Сальдо, але він нібито виявився невдалим. Крім того, головний розвідник України Кирило Буданов підтвердив інформацію про замах на ще одного зрадника — екс-нардепа Олексія Ковальова.