Обновленный перечень пророссийских Telegram-каналов опубликовал СНБО

Россияне активно используют Telegram для продвижения своей пропаганды

https://racurs.ua/n172080-obnovlennyy-perechen-prorossiyskih-telegram-kanalov-opublikoval-snbo.html

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Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО опублікував оновлений перелік Telegram-каналів, які діють на території України.

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Про це повідомляє прес-служба ЦПД.

У відомстві закликають в жодному разі не довіряти повідомленням таких Telegram-каналів, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції.

Зазначається, що відстеження та знищення таких ворожих ресурсів активно здійснюється від початку масштабного російського вторгнення в Україну, зокрема і за допомогою інформації, отриманої від звичайних громадян.

Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога, — зазначають у відомстві.

У відомстві закликають у разі виявлення нових каналів, що поширюють проросійські наративи або відкрито вводять в оману користувачів, повідомляти про це у ЦПД через соціальні мережі.