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«Антисакционные» российские автомобили не отвечают необходимым нормам безопасности

Владельцам «антисанкционных» российских автомобилей запретили ехать в Европу

25 июн 2022, 19:28
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У росії розпочали продавати «антисанкційні» автомобілі Lada Granta 2022, у яких через запроваджені проти рф санкції відсутні система ABS та подушки безпеки, а також знижена екологічність.



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Покупців таких автомобілів зобов’язують підписувати документ, згідно з яким вони погоджуються, що не зможуть виїхати за межі рф нікуди, окрім білорусі, де також знизили мінімальні норми екологічності та безпеки на випадок можливих санкцій. Про це повідомляє видання «Лада.Онлайн» з посиланням на інформацію від офіційних дилерів.

Також покупцям таких автомобілів потрібно буде підписати документ, згідно з яким вони зобов’язують у майбутньому власним коштом встановити відсутню у комплектації систему тривожної кнопки екстреного реагування в разі аварій ЕРА-ГЛОНАСС.

Джерело: «Лада.Онлайн»


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