Северодонецк полностью под оккупацией, рашисты назначили «коменданта»

Российские захватчики оккупировали Северодонецк, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n172078-severodoneck-polnostu-pod-okkupaciey-rashisty-naznachili-komendanta.html

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Місто Сєверодонецьк Луганської області повністю перебуває під російською окупацією.

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Керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив про це в ефірі телемарафону.

Місто уже повністю під окупацією рф. Намагаються запроваджувати свої порядки. Наскільки мені відомо, призначили якогось «коменданта», який збирає якийсь «актив», — повідомив Стрюк.

Зазначається, що люди, які перебували в укриттях заводу «Азот», почали залишати територію підприємства.

З ними знімають пропагандистські ролики. Ці люди пережили майже три місяці в укриттях, підвалах, їм складно емоційно, психологічно. Наразі вони потребують допомоги — і медичної, і психологічної, — зазначив чиновник.

Стрюк наголошує, що місто настільки зруйноване обстрілами, що людям важко буде виживати в ньому. Проте в міській лікарні було заздалегідь сформовано запас найбільш необхідних медикаментів і є можливість надавати допомогу в екстрених випадках.

Чиновник додав, що наразі виїхати з міста можна лише в бік окупованих рф територій, евакуація через лінію зіткнення неможлива.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що Сєверодонецьк майже повністю знищений — зруйнована вся критична інфраструктура, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити.